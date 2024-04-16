Дерматологи сказали, як швидко позбутися прищів та що у жодному разі не можна робити

Якщо ви зазвичай не страждаєте від акне, але прокинулися та помітили на обличчі прищик, варто не зволікати та почати боротися з проблемою. Хоча повністю позбутися прища за одну ніч практично неможливо, можна істотно покращити стан шкіри.

Сертифіковані дерматологи поділилися порадами, як правильно лікувати шкіру від прищів та застерегли, чого у жодному разі не можна робити. У коментарі Real Simple фахівці назвали 5 способів швидко позбутися висипу та шкірі.

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1. Теплий компрес:

Почніть з найпростішого і найдешевшого методу: теплого компресу. Він чудово підходить для більшості прищів, адже допомагає розширити пори, щоб вони могли дренуватися, одночасно зменшуючи запалення.

Доктор медичних наук, сертифікований дерматолог з Wexler Dermatology у Нью-Йорку Габріела Соза каже: "Теплі компреси заспокоюють запалення, можуть зменшити розмір і видимість прища, мінімізувати дискомфорт і вивести гній на поверхню, щоб полегшити тиск і біль".

2. Гідроколоїдна наклейка:

Якщо ви ще не знайомі з гідроколоїдними наклейками для видалення прищів, вас чекає приємне відкриття. "Нанесіть пластир від прищів на чисту шкіру вдень", - радить Соза. "Цей пластир служить двом цілям. По-перше, він тримає ваші руки подалі від прища, а по-друге, він може допомогти витягнути рідину та прискорити час загоєння".

Ці тонкі гідроколоїдні наклейки майже непомітні, тому їх можна носити протягом дня. Однак рекомендується міняти їх кожні кілька годин, якщо на них накопичується гній, адже це може бути видно.

3. Точкова обробка:

Пероксид бензоїлу, як стверджує сертифікований дерматолог, доктор медичних наук, FAAD, Андреа Суарес, найкраще діє, коли наноситься на все обличчя, як для лікування активних висипань, так і для запобігання висипань у майбутньому. Він також діє досить швидко, допомагаючи прищу зникнути трохи швидше. Ще одні речовини, що швидко знищать прищ – адапален і сірка.

4. Світлотерапія:

Це ще один ефективний спосіб швидко позбутися прищів. "Червоне світло може допомогти заспокоїти запалення, а синє світло може допомогти боротися з бактеріями, які викликають прищі", - пояснює доктор медичних наук, сертифікований дерматолог з IDRISS Dermatology у Нью-Йорку Девід Кім. Він радить розглядати це як корисне доповнення до всього, що ви робите, а не як єдине лікування.

5. Ін'єкція Kenalog:

У важких випадках, коли вам дійсно потрібно, щоб прищ зник протягом 24 годин, може знадобитися ін'єкція Kenalog. Доктор Кім каже: "Це стероїдна ін'єкція (кеналог) може негайно заспокоїти запалення".

Важливо! Дерматологи назвали три речі, які ви ніколи не повинні робити з прищами:

Не лопайте і не видавлюйте прищ – це може занести бактерії, призвести до подальшого запалення, подовжити час загоєння та збільшити рубці.

Не торкайтеся прищів – це може занести більше бактерій або викликати більше почервоніння та подразнення, що робить його більш вираженим.

Не панікуйте: реальність така, що прищі — це всього лише прищі, і вони виникають у кожного. Ви можете досить легко покрити їх макіяжем.

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