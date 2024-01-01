Краще не зловживати: як кава впливає на шкіру
Кава - один з найпопулярніших напоїв у світі. Вона має приємний аромат, міцний смак і підбадьорливий ефект. Однак, незважаючи на свої переваги, кава може негативно впливати на здоров'я.
Про це пише Ukr.media.
Шкідливість кави для шкіри
Кава є одним із тригерів загострення хронічних і дерматологічних захворювань, зокрема вугрової хвороби (акне) і розацеа. Ці захворювання супроводжуються запаленням шкіри, і кава може посилювати цей процес.
Крім того, кава зневоднює організм. Це може призвести до сухості шкіри, появи зморшок і інших проблем.
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Шкода кави для серцево-судинної системи
Кава підвищує артеріальний тиск. Це може бути небезпечно для людей, які страждають на серцево-судинні захворювання.
Крім того, кава може посилювати аритмію.
Як мінімізувати шкоду кави
Щоб мінімізувати шкоду кави для здоров'я, слід дотримуватися наступних рекомендацій:
- Обмежте споживання кави до однієї-двох чашок на день.
- Не додавайте в каву цукор, молоко або інші добавки, які можуть посилити негативні ефекти напою.
- Якщо ви страждаєте на хронічні захворювання, перед вживанням кави проконсультуйтеся з лікарем.
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