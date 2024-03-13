Магнітні бурі у березні: коли небезпечні шторми та як захиститися

У середу та четвер, 13 й 14 березня, геомагнітне поле Землі знаходитиметься під впливом трибальних магнітних бур, що не становлять загрози здоров'ю метеозалежних людей. До кінця тижня збурень очікувати не варто.

Згідно з даними сервісу Meteoagent, до кінця березня триватиме "зелений період", під час якого геомагнітні шторми не перевищуватимуть 3 балів. Хоча графік магнітних бур ще може змінитися, адже на нього впливає поведінка Сонця.

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Магнітні бурі у березні 2024, графік:

Як магнітні бурі впливають на організм людини та що пити коли магнітні бурі

Магнітні бурі можуть впливати на організм людини через зміни в магнітному полі Землі. Хоча більшість людей не відчувають ці зміни, деякі можуть відчувати певний вплив на своє самопочуття. Ось деякі можливі ефекти, які магнітні бурі можуть мати на людину:

Головний біль та мігрень

Погіршення сну

Погіршення настрою та емоційний стан

Зміни кровообігу та артеріального тиску.

Під час магнітних бур важливо підтримувати здоровий гідратаційний режим та уникати вживання алкоголю та кави, які можуть погіршувати деякі зазначені вище симптоми. Замість цього, краще пити воду, чай з травами або інші безалкогольні напої, що допомагають заспокоїти нервову систему і підтримують гідратацію.

Важливо зазначити, що не всі люди відчувають вплив магнітних бур. Якщо ви відчуваєте погіршення самопочуття під час магнітних бур, зверніться до лікаря, щоб виключити інші причини.

Нагадаємо, коли відбувають сезонні міграції птахів та інших тварин, вони орієнтуються за допомогою геомагнітного поля. Проте корональні викиди маси на Сонці регулярно провокують магнітні бурі Землі, що може тимчасово порушувати процес навігації птахів у далеких перельотах.

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