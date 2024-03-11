Змінився графік магнітних бур на березень: календар небезпечних періодів

Понеділок, 11 березня, розпочався з чотирибальної магнітної бурі. Її сила сягає помаранчевого рівня небезпечності.

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Згідно з даними сервісу Meteoagent, 12 та 13 березня магнітна буря спаде до 3 балів. Найближчі геомагніті шторми можливі наприкінці місяця.

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Магнітні бурі сьогодні, завтра та до кінця березня 2024

Що таке магнітні бурі?

Магнітні бурі – це збурення магнітного поля Землі, які виникають внаслідок впливу сонячної активності. Коли сонячний вітер, потік заряджених частинок, що виходять від Сонця, стикається з магнітосферою Землі, він може її деформувати та викликати коливання магнітного поля. Ці коливання і називають магнітними бурями.

Як магнітні бурі впливають на людей?

Вплив магнітних бур на людей до кінця не вивчений, але деякі дослідження показують, що вони можуть мати такі наслідки:

Погіршення самопочуття: головний біль, запаморочення, нудота, слабкість, дратівливість, порушення сну.

Загострення хронічних захворювань: серцево-судинних, респіраторних, артритів, мігрені.

Зниження працездатності: погіршення концентрації уваги, пам'яті, уповільнення реакції.

Підвищення ризику аварій та травм: через погіршення самопочуття та уваги.

Як захистити себе від впливу магнітних бур?

Слідкуйте за прогнозом магнітних бур. У дні магнітних бур:

Уникайте фізичних та емоційних перевантажень. Висипайтеся. Пийте багато води. Вживайте продукти, багаті на вітаміни та мікроелементи. Приймайте контрастний душ. Робіть зарядку або легкі фізичні вправи. За потреби, приймайте знеболюючі або заспокійливі препарати.

Важливо зазначити, що не всі люди відчувають вплив магнітних бур. Якщо ви відчуваєте погіршення самопочуття під час магнітних бур, зверніться до лікаря, щоб виключити інші причини.

Нагадаємо, коли відбувають сезонні міграції птахів та інших тварин, вони орієнтуються за допомогою геомагнітного поля. Проте корональні викиди маси на Сонці регулярно провокують магнітні бурі Землі, що може тимчасово порушувати процес навігації птахів у далеких перельотах.

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