Магнітні бурі заспокоїлися: скільки триватиме геомагнітне затишшя

Потужна магнітна буря, яка почалася 24 листопада й сягнула червоного рівня небезпеки, потроху стихає. Вже 27 листопада її сила сягне 4 балів, а завтра спуститься до К-індексу 3.

Як повідомляється на сайті центру Meteoagent, до 4 грудня потужних бур не очікується. А от 5 грудня сила шторму підвищиться до 5 балів й триватиме три доби.

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Магнітні бурі - це явище, яке виникає внаслідок взаємодії сонячного вітру з магнітосферою Землі. Сонячний вітер - це потік заряджених частинок, які викидаються з Сонця в простір. Коли ці частинки взаємодіють із магнітосферою Землі, це може призводити до різних явищ, таких як магнітні бурі.

Вплив магнітних бур на метеозалежних людей є предметом дискусій. Деякі люди вважають, що магнітні бурі можуть впливати на їхнє здоров'я та самопочуття. Проте наукових доказів цього ефекту немає.

Деякі дослідження вказують на те, що магнітні бурі можуть взаємодіяти з нервовою системою людини через вплив на магнітні поля Землі. Але існує значна контроверсія щодо того, чи це вплив дійсно має суттєві наслідки для здоров'я.

Більшість науковців вважають, що будь-який вплив магнітних бур на здоров'я людини є мінімальним, якщо він існує взагалі. Вони стверджують, що інші фактори, такі як погода, стрес, тиск і сон, можуть мати більший вплив на самопочуття людини.

Магнітні бурі можуть викликати різні неприємні симптоми у метеозалежних людей:

Біль у суглобах

Підвищений пульс та тиск

Безсоння або підвищена сонливість

Дратівливість та слабкість

Погане загальне самопочуття

Ці симптоми пов'язані з виділенням гормонів стресу, які реагують на зміни в магнітному полі.

Раніше ми повідомляли, що науковці знайшли спосіб зменшити біль без ліків.

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