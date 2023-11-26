Магнітна буря червоного рівня триває на Землі: як покращити самопочуття
Магнітні бурі червоного рівня тривають на Землі з 24 листопада. Сьогодні, у суботу, сила ударів становить 5 балів. Геомагнітні коливання можуть впливати не метеозалежних людей.
Як повідомляється на сайті центру Meteoagent, 27 листопада сила геомагнітних штормів знизиться до 4 балів й до кінця місяця потужних бур не очікується.
Магнітні бурі — це коливання магнітного поля Землі, викликані сонячними спалахами. Вони можуть впливати на електроніку, радіозв'язок і навіть на здоров'я людини.
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Червоний рівень магнітної бурі — це найвищий рівень, який означає, що буря може бути дуже інтенсивною. Вона може викликати такі симптоми, як:
- Головний біль
- Нудота
- Біль у спині та животі
- Підвищений тиск
- Сонливість або безсоння
- Загострення хронічних захворювань.
Якщо ви відчуваєте будь-які з цих симптомів під час магнітної бурі, є кілька речей, які ви можете зробити, щоб покращити своє самопочуття:
- Дотримуйтесь здорового способу життя. Це означає правильне харчування, достатній сон і регулярні фізичні вправи.
- Зменшіть стрес. Магнітні бурі можуть посилювати стрес, тому важливо знайти способи його зменшити, наприклад, за допомогою медитації, йоги або прогулянок на свіжому повітрі.
- Прийміть вітаміни. Деякі вітаміни, такі як магній, вітамін B6 і вітамін C, можуть допомогти зменшити симптоми магнітної бурі.
Ось кілька конкретних порад, які можуть допомогти вам покращити самопочуття під час магнітної бурі:
- Пийте більше води. Магнітні бурі можуть викликати зневоднення, тому важливо пити багато води.
- Їжте легкі, здорові страви. Уникайте жирної, важкої їжі, яка може посилити симптоми.
- Зробіть ванну з ефірними оліями. Ефірні олії лаванди, ромашки або герані можуть допомогти зняти стрес і поліпшити сон.
- Послухайте заспокійливу музику. Спокійна музика може допомогти вам розслабитися і заспокоїтися.
Якщо ви відчуваєте погіршення самопочуття, зверніться до лікаря.
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