Магнітна буря силою у шість балів накрила Землю: кому треба берегтися

У п'ятницю, 5 січня, на Землі спостерігається геомагнітний шторм небезпечного червоного рівня. Потужність магнітної бурі складає 6 балів з 9 максимальних.

Подібні шторми можуть мати вплив на людей з метеопатією та хронічними захворюваннями. За даними Meteoagent, метеозалежним людям потрібно бути особливо обережними у цей період.

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Графік магнітних бур на січень 2024

Як захиститися від впливу магнітних бур

Для кращого самопочуття в такі небезпечні дні, треба дотримуватися простих правил:

Пийте більше чистої води та трав'яного/зеленого чаю. Постарайтеся відмовитися від кави, алкоголю, цигарок, кальяну.

Надавайте перевагу сезонним овочам, фруктам та зелені, менше – смаженої, гострої та жирної їжі.

Обирайте прогулянки на свіжому повітрі, ходіть пішки та займайтеся спортом.

Регулярно провітрюйте кімнату, а перед сном приймайте контрастний душ.

Уникайте стресів та конфліктів, менше нервуйте.

Нагадаємо, що магнітними (геомагнітними) бурями називають короткочасні збурення магнітного поля та атмосфери Землі. Вони спричинені спалахами радіації та заряджених частинок, які випромінює Сонце.

Коли відбувають сезонні міграції птахів та інших тварин, вони орієнтуються за допомогою геомагнітного поля. Проте корональні викиди маси на Сонці регулярно провокують магнітні бурі Землі, що може тимчасово порушувати процес навігації птахів у далеких перельотах.

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