Магнітна буря червоного рівня вдарила по Землі: як захистити здоров'я

11 грудня на Землі триває магнітна буря червоного рівня. Сила геомагнітних ударів становила 5 балів з 9 можливих.

За даними центру спостережень за космічною погодою Meteoagent, з 12 грудня настане період затишшя, що триватиме майже тиждень. Вже з 18 грудня геомагнітні шторми зростуть до К-індексу 5 та триватимуть дві доби поспіль.

22, 30 та 31 грудня очікують нові магнітні бурі червоного рівня.

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Календар геомагнітних штормів на грудень:

Вплив магнітних бур на метеозалежних

Магнітні бурі можуть посилювати симптоми метеозалежності. Це пов'язано з тим, що шторми впливають на електричну активність мозку, що може викликати порушення його функціонування.

Ось деякі з основних симптомів, які можуть відчувати метеозалежні люди під час магнітної бурі:

Головний біль

Втома

Проблеми зі сном

Тахікардія

Запаморочення

Депресія

Тривожність

Агресія

Як захистити здоров'я під час магнітних бур

Якщо ви метеозалежна людина, то під час магнітної бурі вам слід дотримуватися таких рекомендацій:

Дотримуйтесь здорового способу життя, який включає повноцінне харчування, достатній сон і регулярні фізичні вправи. Обмежте споживання кофеїну та алкоголю. Регулярно відпочивайте та намагайтеся уникати стресових ситуацій.

Якщо симптоми метеозалежності під час магнітної бурі стають дуже сильними, то слід звернутися до лікаря.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

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