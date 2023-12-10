Тиждень почнеться з потужної магнітної бурі: графік небезпечних періодів

Новий робочий тиждень розпочнеться з геомагнітного шторму силою у 5 балів. Бурі такої потужності можуть впливати на метеозалежних людей та осіб з хронічними захворюваннями.

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За даними сервісу контролю за космічною погодою Meteoagent, у понеділок, 11 грудня геомагнітний шторм сягне червоного рівня, проте вже у період з 12 по 17 грудня включно настане період затишшя.

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18 грудня магнітні коливання зростуть до 5 балів й триватимуть дві доби. Наступні бурі червоного рівня очікуються з 30 грудня по 1 січня.

Графік магнітних бур на грудень 2023:

Симптоми метеопатії:

головний біль,

мігрень,

запаморочення,

нудота чи блювання,

слабкість,

сонливість,

задишка,

закладання вух,

біль у суглобах,

дратівливість або поганий настрій.

Як покращити самопочуття під час магнітних бур

Лікарі радять у небезпечні періоди дотримуватися здорового способу життя.

зробіть ранкове тренування – кілька простих вправ поліпшать кровообіг, позбавлять від стресу і погодної залежності;

виконуйте дихальні вправи, наприклад, під час ходьби;

уникайте емоційних стресів та перенапруги;

відмовтесь від кави, цигарок, алкоголю,

дотримуйтесь помірності в дієті, відмовтесь від жирної та смаженої їжі.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

Коли відбувають сезонні міграції птахів та інших тварин, вони орієнтуються за допомогою геомагнітного поля. Проте корональні викиди маси на Сонці регулярно провокують магнітні бурі Землі, що може тимчасово порушувати процес навігації птахів у далеких перельотах.

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