На Землі триває потужна ''червона'' магнітна буря: як вберегтися від впливу

У суботу, 9 грудня, розпочалася магнітна буря "червоного рівня". Її сила становить 6 балів з 9 можливих. Шторми такого рівня здатні впливати не метеозалежних людей.

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На сайті сервісу контролю за космічною погодою Meteoagent зазначається, що потужність геомагнітних коливань залишатиметься потужною до кінця доби. 10 грудня буря стихне до 3 балів (зелений рівень), однак 11 грудня посилиться до К-індексу 5 (червоний рівень).

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Магнітні бурі у грудні 2023, календар геомагнітних штормів:

Магнітні бурі можуть викликати наступні симптоми:

Дратівливість, апатія, агресія, депресія.

Підвищена стомлюваність.

Нудота, відсутність апетиту.

Запаморочення, головні болі.

Прискорене серцебиття.

Перепади артеріального тиску.

Сонливість, або безсоння.

Ломота в кістках, слабкість у м'язах, біль у місцях старих травм.

Загострення хронічних захворювань.

Як захистися від магнітних бур

Важливо пам’ятати, що стан людського здоров’я залежить від піклування про нього. Це особливо важливо у складні періоди, як-от, наприклад, під час дії магнітних бур. Аби зменшити прояви перелічених симптомів, зміцнити організм та спокійно пережити цей період, варто дотримуватися декількох правил.

Для початку, спробуйте уникати джерел стресу. Менше дивіться поганих новин, уникайте сварок та більше часу приділяйте релаксу. Нехай організм відпочине та набереться сил.

Частіше проводьте час на свіжому повітрі, гуляйте у місцевому парку або навіть у власному дворі.

Немає можливості гуляти – провітрюйте приміщення. Проте не забувайте виходити в іншу кімнату або тепло вдягатися, аби не переохолодитися.

Зменшіть вживання кави протягом дня або замініть її на безкофеїнову. Якщо ви надаєте перевагу капучино або лате, тоді різницю у смаку навіть не відчуєте.

Створіть приблизний графік вашого дня і дотримуйтеся його. Якщо ваш організм звикне до того, що ви завжди лягаєте, прокидаєтесь і їсте приблизно в один час, йому буде простіше налаштувати внутрішні механізми. Скоріше за все, вже незабаром ви забудете про безсоння та різку втрату сил.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

Коли відбувають сезонні міграції птахів та інших тварин, вони орієнтуються за допомогою геомагнітного поля. Проте корональні викиди маси на Сонці регулярно провокують магнітні бурі Землі, що може тимчасово порушувати процес навігації птахів у далеких перельотах.

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