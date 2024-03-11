Любителі морепродуктів будуть у захваті: рецепт мексиканського коктейлю з креветок

Ця страва - справжній гастрономічний гібрид, що поєднує в собі найкращі якості ситної закуски та освіжаючого напою. Вона нагадує безалкогольну версію культової "Кривавої Мері", але з особливим тропічним акцентом - ніжними, соковитими креветками.

Coctel de Camarones можна насолоджуватися по-різному: хрусткими кукурудзяними чіпсами начос, занурюючись у його багатий аромат та смак, або ж вишукано підбираючи шматочки креветок та авокадо за допомогою виделки, цінуючи кожну грань його багатогранного букету. Рецептом поділився портал Shuba.

Інгредієнти (12 порцій)

- 450 г креветок

- Сіль за смаком

- 1 червона цибулина

- 1 огірок

- 1 стебло селери

- 1 перець халапеньйо

- 400 г томатів

- 1/2 склянки кетчупу

- 1/4 склянки свіжої кінзи

- 2 столові ложки соку лайма

- Соус Табаско за смаком

- 1 авокадо

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Приготування:

Очистіть сирі креветки. Налийте в каструлю прохолодну воду, посоліть, додайте панцири та голови креветок і доведіть до кипіння. Відцідіть бульйон в окрему каструлю і звариться в ньому креветки протягом 2-3 хвилин. Вийміть креветки, залишивши бульйон. Половину креветок наріжте великими шматочками, залишивши другу половину цілою. Покладіть подрібнені креветки у миску, додайте нарізану цибулю, огірок, селеру, халапеньйо та томати. Заправте кетчупом, додайте кінзу, сік лайма та соус Табаско. Акуратно перемішайте. Потроху додавайте охолоджений креветковий бульйон до суміші, поки вона не набуде потрібної консистенції (приблизно одна склянка рідини). Перед подачею посоліть за смаком, додайте гострий соус та акуратно перемішайте з подрібненим авокадо. Викладіть цілі креветки зверху. Подавайте Coctel de Camarones у келихах або невеличких мисочках, прикрашених хрусткими чіпсами з тортильї.

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