Не варити, а смажити: як смачно приготувати перловку

Ячмінь багатий на розчинну та нерозчинну клітковину, тому допомагає зменшити почуття голоду та довше забезпечує ситість порівняно з іншими очищеними злаками. У ньому набагато більше клітковини, ніж у коричневому рисі.

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Ячмінь багатий на вітамін B6, який допомагає нашому мозку добре функціонувати. Ячмінь дешевий, і його неймовірно легко додати до свого раціону. Наприклад, ви можете використовувати його як гарнір замість кускусу або білої пасти. Ячмінь також є чудовою альтернативою стравам з білого рису, пише видання fatrainbow.

Перлову крупу зазвичай варять, однак її можна приготувати й в інший спосіб – посмажити.

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Смачна перловка з м'ясом: проста і ситна страва

Інгредієнти:

Склянка перловки Ріпчаста цибуля Морква 200 г м'яса (свинина, яловичина або курятина) 250 мл води Сіль, перець – до свого смаку Зубчик часнику Олія

Приготування:

Перловку промийте і замочіть у холодній воді на 1,5 години. На сковороді розігрійте олію. Додайте перловку та обсмажуйте на сильному вогні протягом 5-6 хвилин, постійно помішуючи.

Перекладіть перловку на тарілку. На тій же сковороді обсмажте м'ясо, нарізане дрібними шматочками, протягом 5-7 хвилин. Додайте до м'яса дрібно нарізану цибулю, натерту на великій тертці моркву і подрібнений часник. Обсмажуйте ще кілька хвилин.

Посоліть, поперчіть до свого смаку, додайте обсмажену перловку і воду.

Доведіть до кипіння, накрийте кришкою і тушкуйте на повільному вогні протягом 30-40 хвилин.

Для більш насиченого смаку можна додати до страви гриби, зелень, томатну пасту або інші спеції за вашим смаком.

Ця страва є чудовим джерелом білка і складних вуглеводів, що робить її ідеальним варіантом для обіду або вечері. Вона проста у приготуванні, ситна і недорога.

Спробуйте приготувати цю страву, і вона обов'язково стане вашим улюбленим рецептом.

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