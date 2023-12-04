Найкращі прості способи видалення залишків клейкої стрічки

Клейка стрічка – це універсальний "інструмент", який можна використовувати для різних цілей. Однак, коли настає час її видалити, це може бути непросто. Залишки клейкої стрічки можуть бути липкими, важкими для видалення та навіть пошкодити поверхню.

На щастя, існує кілька простих способів видалити залишки клейкої стрічки без пошкодження поверхні. Своїми порадами поділилися фахівці з EchoTape.

Вони порадили перед тим, як застосувати один з перелічених засобів, спочатку варто протестувати його на поверхні, щоб переконатися, що він не пошкоджує її.

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Якщо ви використовували малярну стрічку, її потрібно видалити одразу, як вона стане непотрібною. Тоді більше шансів, що її клей не залишиться на поверхні. Швидко відірвіть стрічку одним рухом, щоб видалити якомога більше клею.

Потім треба зішкребти шпателем або лезом залишки стрічки чи клею. Будьте обережні, щоб не пошкодити поверхню.

Якщо рештки клею все ж залишилися, використовуйте теплу воду з милом. Або застосуйте фен, тепловий пістолет чи навіть паяльну лампу.

Також може допомогти висока потужність водяного тиску або піскоструминна обробка. Цей засіб підходить для твердих зовнішніх поверхонь.

Можна використати розчин прального порошку або харчової соди, спирт, ацетон або рідину для зняття лаку. Ці речовини можуть розчинити залишки клейкої стрічки. Будьте обережні, щоб не пошкодити пофарбовану поверхню.

Також експерти радять використовувати комерційний засіб для видалення залишків клейкої стрічки. Вони продаються у будівельних магазинах.

Існує й такий засіб як WD-40. Він може розм’якшити залишки клейкої стрічки, щоб їх можна було легко видалити. Візьміть шматок текстурованої тканини та просочіть її WD-40, а потім потріть залишки клею чи стрічки. Якщо залишилося багато залишків, ви можете розпорошити на них WD-40 і залишити на хвилину, перш ніж протерти.

Вибираючи спосіб видалення залишків клейкої стрічки, враховуйте тип поверхні, на якій вони знаходяться. Для деяких поверхонь, таких як кам’яні поверхні, може знадобитися використовувати спеціальний засіб.

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