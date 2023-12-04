Три копійчані способи відбілити пожовклі вимикачі в будинку

З часом білосніжні вимикачі та розетки в будинку втрачають свою білизну та жовтіють. І це стає неприємністю, оскільки вони мають вигляд старих та зношених.

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На щастя, існує кілька простих способів відновити білий колір пластмасових виробів. Однак перед використанням будь-якого з цих методів протестуйте його на непомітній ділянці поверхні, щоб переконатися, що він не пошкоджує поверхню. Ще важливий момент – електрика має бути від'єднана від будинку, якщо ви будете використовувати один з нижченаведених засобів.

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Видання Santeplusmag радить спробувати почистити вимикачі та розетки зубною пастою.

Просто нанесіть невелику кількість зубної пасти на зубну щітку і круговими рухами протріть пожовклу ділянку. Залиште зубну пасту на кілька хвилин, а потім протріть поверхню вологою ганчіркою чи серветкою.

Перекис водню є ще одним ефективним засобом для відбілювання. Змочіть чисту тканину в перекису водню і нанесіть її на пожовклі ділянки. Залиште на 30 хвилин, а потім протріть насухо.

Оцет також є хорошим засобом для відбілювання. Змішайте склянку білого оцту з літром гарячої води. Змочіть чисту тканину в розчині й нанесіть її на пожовклі вимикачі та розетки, слідкуйте, щоб рідина не потрапила всередину. Залиште на кілька хвилин, а потім протріть поверхню вологою ганчіркою.

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