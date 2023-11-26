Як легко та ефективно відбілити шви між плиткою: дієві лайфхаки

Брудні шви між плиткою у ванній кімнаті є поширеною проблемою серед власників будинків. Якщо ви шукаєте швидкі, прості та ефективні рішення, UAportal підготував лайфхаки, які допоможуть.

Відео дня

Важливо зазначити, що для сильно забрудненої затірки необхідна правильна процедура очищення. Чорні точки, які ви бачите на затірці, насправді є грибком і пліснявою. Щоб їх усунути, почніть з миття плитки та дезінфекції антисептиком.

Читайте також: П'ять дешевих та дієвих способів прочистити каналізацію: один з них краще проводити вночі

1. Використовуйте харчову соду

Намочіть лінії швів і нанесіть на них харчову соду – легкодоступний побутовий інгредієнт. Залиште на кілька хвилин. Потім за допомогою зубної щітки обережно почистіть сильно забруднені ділянки. Для більшої ефективності посипте щітку харчовою содою. Насамкінець промийте шви водою.

2. Поєднання харчової соди та оцту

Погасіть 100 грамів соди в 50 мл оцту і додайте до суміші 5-7 склянок води. Також можна додати трохи лимонного соку. Нанесіть цей розчин на лінії швів. Залиште на 15 хвилин, а потім почистіть зубною щіткою. Потім промийте плитку.

3. Розчин перекису водню

Окрім запобігання росту грибка, перекис водню ефективно очищає шви між плиткою. Вам не потрібно промивати шви водою після її застосування. Змішайте перекис водню і воду у співвідношенні 2:1. Нанесіть розчин на шви і дайте йому ввібратися.

Нагадаємо, ми розповіли, як легко видалити засмічення з забитої раковини.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!