Кращі зачіски для жінок із сивим волоссям на 2024 рік (фото)

Сріблясте волосся здавна вважаються ознакою краси й мудрості. Існує безліч способів похизуватися цими приголомшливими кольорами волосся.

Перукарі та стилісти у коментарі SheFinds показали чотири найкращі зачіски для сивоволосих жінок, які личитимуть власницям будь-якого обличчя.

Також читайте: Омолоджуючі зачіски для жінок за 40: фото кращих

Багатошарова піксі "з сіллю та перцем"

Джеймі Лі Кертіс — вічна королева шикарних коротких сивих зачісок і часто користується такими багатошаровими зачісками, які без зусиль підкреслюють її обличчя. "Стрижка піксі — це завжди весело, і її можна оформити так, щоб вона була молодою, але водночас зрілою", — кажуть перукарі. Як видно на фото, піксі Кертіс зберігається короткою, але також тонкою, що надає багато об’єму без довжини, яка б її обтяжувала.

Асиметричне піксі з проділом на бік

Витончена стрижка піксі з боковим проділом, як у Хеллі Беррі – непідвладна часу та показує, що ви можете будь-коли додати інший колір до сірого для двоколірного образу. Як зазначають перукарі, це "чудова яскрава зачіска, яка завжди виділяє сиве волосся". А такий глибокий бічний проділ може надати більше об’єму тонкому волоссю, ніж середній проділ, і це також може приховати будь-які ознаки витончення в області маківки.

Сірий хвилястий боб із косим чубчиком

Сірий боб до плечей і чубчик збоку, як у Гленн Клоуз – елегантний і нестаріючий варіант для сивого волосся. На думку стилістів, довгий та скошений набік чубчик "додає довжини та об’єму, тому вам не доведеться витрачати години на укладку".

Хвилястий старий голлівудський боб

Такю зачіскою вразила Сіара вразила на Met Galа. Стилісти зазначають, що стрижка боб і проділ природних хвилястих пасм набік можуть допомогти "оформити ваше обличчя в дуже підлесливий, вишуканий спосіб".

Раніше стилісти назвали три найкращі зачіски для "зрілих красунь".

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!