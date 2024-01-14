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Омолоджуючі зачіски для жінок за 40: фото кращих

Билім Олена

Омолоджуючі зачіски для жінок за 40: фото кращих

Жінкам за 40 варто подбати про підходящу зачіску, яка буде віднімати роки. Незалежно від того, чи у вас коротке, чи довге волосся, можна обрати ту зачіску, яка омолоджуватиме та приховуватиме зморшки.

Стилісти у коментарі SheFinds назвали шість зачісок, які здатні омолодити жінку й привернути увагу до її найкращих рис обличчя. У цьому списку – боб, піксі та інші прості стрижки.

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Блант боб — це проста, але стильна стрижка, яка підходить для всіх типів волосся. Вона може бути будь-якої довжини, від короткого до середнього, і має гарний вигляд на прямому чи кучерявому волоссі. Ви можете стилізувати її по-різному, залежно від вашого настрою.

Омолоджуючі зачіски для жінок за 40: фото кращих

Чубчик шторки — це модний тренд, який можна стилізувати по-різному. Ви можете носити його прямо, набік або зачісувати на верх, він може елегантно обрамляти ваше обличчя.

Омолоджуючі зачіски для жінок за 40: фото кращих

Традиційний чубчик — це класичний варіант, який ніколи не виходить з моди. Він може бути густим і тупим або тонким і гострим, і він може красиво обрамити ваше обличчя, приховуючи зморшки на лобі та на скронях.

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Омолоджуючі зачіски для жінок за 40: фото кращих

Грошові пасма (money pieces) – це висвітлені пасма волосся біля обличчя, зазвичай вони світліші або яскравіші за основну масу волосся. Досягти такого ефекту можна за допомогою різних техніків, починаючи від класичних мелірувань і бейбілайтс до вплетення світлих пасм або тонких зрізів. Незалежно від обраної техніки, головне - щоб ці пасма виділялися на тлі основного волосся.

Омолоджуючі зачіски для жінок за 40: фото кращих

Піксі – ця текстурована стрижка, яка підходить для всіх типів волосся, але особливо для прямого або хвилястого. Вона проста у догляді, може візуально зменшити вік та додати об'єму та текстури тонкому волоссю.

Омолоджуючі зачіски для жінок за 40: фото кращих

Така зачіска може допомогти приховати зморшки на лобі.

Короткий та хвилястий шеггі – таку зачіску носили у 70-х, проте 2024 року вона також набула популярності. Якщо ваше волосся тонке, ця текстурована зачіска зробить пасма об’ємнішими.

Омолоджуючі зачіски для жінок за 40: фото кращих

Раніше стилісти назвали три найкращі зачіски для "зрілих красунь".

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