Найкращі зачіски для жінок 40: приховають залисини та додадуть об'єму (фото)

Жінки старше 40 років часто стикаються з проблемами, пов’язаними з волоссям. Це може бути втрата волосся, чи його мляві та тьмяність.

Однак існує низка зачісок, які можуть допомогти приховати ці проблеми та додати волоссю об’єму та витонченості, пише She Finds.

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Експерти рекомендують такі п’ять зачісок для жінок старше 40 років:

Італійський боб — це класика, яка ніколи не виходить з моди. Він має густі тупі кінці, які створюють повітряний, об’ємний вигляд.

Багатошаровий лоб із чубчиком-шторкою — це ще один чудовий варіант для жінок старше 40 років. Шари допомагають додати об’єму, а чубчик може приховати зморшки на лобі та привернути більше уваги до очей.

Піксі з глибоким боковим проділом — це стильний і сучасний варіант для жінок з коротким волоссям. Бічний проділ допомагає створити об’єм і підкреслити риси обличчя.

Тонкий, хвилястий шеггі — це універсальна зачіска, яка підходить для будь-якого типу волосся. Вона може бути укладена в різні стилі, щоб підкреслити індивідуальність.

Асиметричний боб — це модний і вишуканий варіант для жінок, які хочуть додати образу елегантності. Асиметрія допомагає створити цікавий та незвичайний вигляд.

Крім вибору правильної зачіски, важливо також правильно доглядати за волоссям. Регулярне підстригання допомагає видалити пошкоджені кінчики та зберегти волосся здоровим та доглянутим. Також важливо використовувати якісні продукти для догляду за волоссям, які допоможуть відновити його об’єм та блиск.

Завдяки правильному вибору зачіски та догляду за волоссям жінки старше 40 років можуть виглядати стильно та молодо.

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