Краще ніж магазинний: Як приготувати домашній сир маскарпоне з 2 інгредієнтів
Як зробити домашній сир маскарпоне
Всі ми любимо сир маскарпоне, але не завжди хочемо йти в магазин, щоб його купити. А ви знали, що його можна дуже легко зробити вдома?
Спробуйте приготувати маскарпоне вдома – це дуже просто і швидко. Якщо у вас немає марлі, можете використовувати вафельний рушник. Рецептом поділились на каналі anny.cooking.
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Вам знадобиться лише 2 інгредієнти:
- Сметана від 20% - 600-700 грамів
- Молоко - 150 мл
Приготування:
- З'єднайте молоко, сметану, дрібку солі та половину чайної ложки цукру в каструлі.
- Підігрійте суміш до 60 градусів.
- Застеліть друшляк марлею або мусліном і поставте його на миску.
- Вилийте суміш у друшляк і відправте в холодильник на 6 годин.
- Через 6 годин маскарпоне буде готовий!
Цей сир можна використовувати:
- Намазувати на хліб
- Додавати в десерти
- Використовувати для приготування тирамісу
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