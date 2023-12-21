Найкраща випічка до чаю: Як приготувати пісочний пиріг з сухофруктами

Проста бюджетна випічка – це завжди виручає, коли часу обмаль, а до чаю хочеться чогось смачненького. Зазвичай, для приготування такої випічки всі необхідні продукти вже є вдома.

Однією із таких страв є пісочний пиріг з сухофруктами. Для його приготування достатньо близько 30 хвилин, а результат неодмінно порадує, пише "Українська ґаздиня". Для більш насиченого смаку можна додати до начинки трохи кориці або ванілі.

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Інгредієнти:

цукрова пудра - 40 г

борошно - 190 г

розпушувач - 3 г

холодне вершкове масло - 110 г

яєчні жовтки - 2 шт.

Начинка:

яєчні білки - 2 шт.

цукор - 100 г

волоські горіхи - 40 г

курага - 40 г

родзинки - 40 г

Спосіб приготування:

У тарілку до цукрової пудри насипати борошно й розпушувач та перемішати. Натерти вершкове масло, перетерти в крихту. Додати жовтки, перемішати та замісити тісто. Тісто розділити на дві нерівні частини. Меншу загорнути в харчову плівку та покласти в морозилку на 15 хвилин. Іншу частину розподілити у формі діаметром 18 см та прибрати у холодильник. У мисці білки збити з цукром за допомогою міксера. Додати подрібнені волоські горіхи, дрібно нарізану курагу та родзинки, перемішати. Викласти начинку у форму із тістом. Меншу частину тіста натерти на великій тертці зверху на пиріг. Випікати у попередньо розігрітій до 180 градусів духовці близько 35 хвилин.

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