Обличчя людини, а тіло змії: у Німеччині знайшли скульптуру дивного божества (фото)

Археологи, які проводили розкопки на місці розширення школи в районі Штутгарта Бад Каннштатт, виявили вражаючу знахідку: кам'яну статую римського божества зі зміїним тілом.

Статуя, виготовлена з пісковику, була знайдена на місці римського кавалерійського форту, датованого 100-260 роками н.е. Вона зображує фігуру на колінах з людською головою, яка переходить у змієподібну форму, пише Archaeologymag.

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Дослідники вважають, що статуя зображує "Велетня", гібридну істоту з римсько-германської міфології. Ці фігури часто зображувалися на колонах Юпітера-гіганта, монументальних спорудах, які поєднували римську та германську міфологію.

Археологи у Німеччині знайшли скульптуру дивного божества. Джерело: ArchaeoBW/Ch.Hoyer Археологи у Німеччині знайшли скульптуру дивного божества. Джерело: ArchaeoBW/Ch.Hoyer

Археологи у Німеччині знайшли скульптуру дивного божества. Джерело: Landesmuseum Württemberg Stuttgart / A. Fendt Археологи у Німеччині знайшли скульптуру дивного божества. Джерело: Landesmuseum Württemberg Stuttgart / A. Fendt

Археологи у Німеччині знайшли скульптуру дивного божества. Джерело: LAD/A.Thiel Археологи у Німеччині знайшли скульптуру дивного божества. Джерело: LAD/A.Thiel

"Велетні" зазвичай символізували владу Юпітера над природними силами. Знахідка має велике значення для розуміння римського минулого Штутгарта.

"Це ще одна частина багатого римського минулого міста", – сказала доктор Астрід Фендт, керівник відділу археології Державного музею Вюртемберга. "Вона допоможе нам краще зрозуміти вірування та практики римлян, які жили тут 2000 років тому".

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