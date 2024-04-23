Палеонтологи виявили, можливо, найбільшу змію, що коли-небудь існувала на Землі (фото)

Науковці з Індійського технологічного інституту Руркі зробили сенсаційне відкриття, яке може змінити наше уявлення про доісторичний світ. Їм вдалося знайти скам'янілості абсолютно нового виду стародавньої змії, яка, ймовірно, була однією з найбільших змій, що коли-небудь існували на Землі.

Скам'янілості були виявлені в буровугільній шахті Panandro в штаті Гуджарат, Індія. Дослідникам вдалося знайти 27 хребетних кісток, які, ймовірно, складають хребет змії. Дослідження опубліковано в журналі Scientific Reports.

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За оцінками, довжина тварини становила від 11 до 15 метрів, що робить її порівнянною з гігантською титанобоа, яка мешкала в Південній Америці близько 60 мільйонів років тому.

Новий вид змії отримав назву Vasuki indicus, на честь змії з індуїстської міфології, яка обвиває шию бога Шиви. Вона належить до вимерлої родини Madsoidae, представники якої колись мешкали в Африці, Європі та Азії.

Викопна змія Vasuki indicus. Джерело: twitter.com/iitroorkee

Вчені вважають, що Vasuki indicus з'явилася в Індії близько 56 мільйонів років тому, а потім поширилася на інші континенти. Цей період, відомий як еоцен, характеризувався появою перших предків та близьких родичів сучасних ссавців.

Нагадаємо, палеонтологи Китаю спільно з колегами з Німеччини та М'янми виявили унікальну знахідку – викопні залишки стрічкового хробака, що зберігся в бурштині, йому 99 мільйонів років.

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