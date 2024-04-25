Археологи знайшли місце поховання давньогрецького мислителя Платона (фото)

Італійська дослідницька група стверджує, що, можливо, знайшла місце поховання Платона, одного з найвідоміших філософів античного світу.

Відкриття ґрунтується на новому прочитанні папірусів з Геркулануму, похованого римського міста поблизу Неаполя. Ці папіруси, датовані 1 століттям н.е., містять текст, який, як вважають, описує місце поховання Платона, пише Arkeonews.

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Граціано Раноккіа, папіролог з Університету Пізи, який очолив дослідження, стверджує, що папіруси вказують на те, що Платон був похований в Академії, заснованій ним у 387 році до н.е. Ця Академія, розташована за межами Афін, була важливим центром навчання та філософських дискусій протягом століть.

Археологічні розкопки академії Платона. Джерело: Tomisti, CC BY-SA 3.0

Раніше місце поховання Платона було невідомим. Деякі історики вважали, що він був похований в Афінах, але інші стверджували, що його тіло було перевезено до іншого місця.

Відкриття Раноккіа ґрунтується на новому використанні технологій штучного інтелекту (ШІ) для розшифровки папірусів. ШІ допоміг дослідникам виявити нові слова та фрази, які раніше були пропущені.

Хоча відкриття Раноккіа ще не підтверджено іншими вченими, воно викликало значний інтерес у світі археології та філософії. Якщо воно буде підтверджено, це стане одним із найважливіших археологічних відкриттів останніх років.

Що відомо про Платона

Платон був одним з найвідоміших філософів античного світу. Він був учнем Сократа та засновником Академії в Афінах, яка стала одним із найважливіших центрів навчання та філософських дискусій протягом століть. Платон помер в Афінах в 348/347 році до н.е. у віці 80 років.

Філософія Платона ґрунтується на вченні його вчителя Сократа. Платон вірив, що існує світ ідей, який є більш реальним, ніж світ, який ми бачимо та сприймаємо органами чуття. Платон також розвинув теорію держави, в якій він описував ідеальну державу, керовану філософами.

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