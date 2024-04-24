На відомому турецькому курорті знайшли цілу вулицю з колонами римського періоду (фото)

Під час археологічних розкопок біля вежі Хидирлик, одного з історичних символів Анталії, виявлено вражаючу знахідку: 800-метрову вулицю з колонами римського періоду.

Вежа Хидирлик, збудована з жовто-коричневих кам'яних блоків, протягом століть вражала уяву людей. Її історія сягає 2 століття нашої ери, коли вона була частиною міських укріплень.

Згодом вежа зазнала реконструкцій, а її функція досі залишається загадкою. Деякі вважають, що це була гробниця знатної особистості, адже всередині збереглися фрагменти фресок, повідомляє Anatolian Archaeology.net.

Нове відкриття археологів проливає світло на минуле Анталії. 100 метрів 800-метрової вулиці з колонами вже розкопано, і дослідники вважають, що вона веде до Üç Kapılar (Трьох воріт) та має зв'язок з морем.

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"Це одна з важливих знахідок Калеїчі", - говорить Езгі Оз, керівник відділу дослідження проєкту муніципалітету Анталії. "Наразі ми розкопали 100 метрів, але Міністерство культури прогнозує, що вулиця сягає 800 метрів".

В Анталії знайшли вулицю часів Римської імперії. Джерело: antalya.bel.tr

В Анталії знайшли вулицю часів Римської імперії. Джерело: antalya.bel.tr

В Анталії знайшли вулицю часів Римської імперії. Джерело: antalya.bel.tr

Окрім вулиці, археологи знайшли лазні, критську льодову фабрику та мозаїку вілли. Ці артефакти дають цінну інформацію про побут людей в Анталії в римський період.

Після завершення археологічних робіт на вулиці та інших знахідках планується створити найбільшу в Туреччині оглядову терасу. "Важливі споруди будуть виставлені через скляні покриття, а в інших областях будуть дерев'яні зони для прогулянок", - говорить Езгі Оз.

Раніше археологи виявили величезну "вампірську могилу" з 450 жертвами.

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