Ліниві суші, або як приготувати улюблену страву швидше й смачніше (відео)

Суші вже стали звичною їжею і багатьом подобаються, як альтернатива стравам з рисом та рибою. Це дуже ситний та зручний варіант для перекусу.

Якщо ви любите складові, що входять до суші, однак шукаєте спосіб приготувати страву швидше, можна скористатися рецептом суші-сендвічів. "Це для тих, хто любить суші, але не має бажання морочитися з ними", – каже блогерка thefoodhub.by_ilona.

Вона готує сендвічі-суші за допомогою електричної вафельниці. А потім на рисові коржики викладає свої улюблені інгредієнти.

Вас також може зацікавити: Як приготувати вишуканий рієт з тунця: простий рецепт французької закуски

Як готувати суші-сендвічі:

На одну вафельку потрібно взяти 60 грамів рису, 1 ст л. рисового оцту, третину чайної ложки солі та 2 ч. л. кунжутної олії (можна замінити на звичайну).

Для начинки:

лосось

авокадо

креветка

червона ікра

крем-сир

соус унагі чи теріякі

гострий соус шрірача

Для прикрашання – норі та кунжут.

Блогерка радить для начинки обирати ті продукти, які смакують саме вам.

Рис відварити, додати оцет, сіль та олію, все добре перемішати та викласти у вафельницю, змащену олією. Час приготування – 15 хв, або до появи скоринки.

Коли вафелька готова, даємо охолонути та викладаємо начинку. Зверху поливаємо соусами та прикрашаємо норі та кунжутом.

Пропонуємо дізнатися рецепт пельменів без тіста, які готуються за лічені хвилини.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!