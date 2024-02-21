Як приготувати вишуканий рієт з тунця: простий рецепт французької закуски

Рієт – це французька закуска, яка зазвичай готується з м'яса. Пропоную вам спробувати незвичайний, але дуже смачний варіант рибного рієту з тунцем. Ця закуска виходить соковитою, ароматною і чудово поєднується з підсмаженим хлібом.

Відео дня

Рибний рієт – це не лише смачна, але й корисна закуска, адже вона багата на білок, вітаміни та мікроелементи. Спробуйте приготувати цю страву, і вона, безсумнівно, стане вашим улюбленим рецептом, пише prostoway.

Читайте також: Який маринад для шашлику зробить його соковитим і м’яким: поради з приготування

Інгредієнти:

250-300 г маскарпоне;

250 г тунця у власному соці;

1 столова ложка лимонного соку;

1 столова ложка гірчиці;

1/2 червоної цибулини;

пучок зеленої цибулі;

пучок петрушки;

сіль, чорний перець за смаком.

Приготування:

Розімніть тунець виделкою до однорідної маси. Додайте маскарпоне, лимонний сік, гірчицю, сіль та перець. Ретельно перемішайте. Дрібно наріжте червону цибулю, зелену цибулю та петрушку. Додайте до рибної суміші та ще раз перемішайте. Накрийте рієт харчовою плівкою та поставте в холодильник мінімум на 1 годину, а краще на ніч. Перед подачею підсмажте скибочки хліба та намажте на них рієт.

Смачні поради:

Замість тунця можна використовувати лосось, сардини або інші види риби.

Для більш пікантного смаку додайте до рієту каперси, оливки або тертий хрін.

Рієт можна подавати з овочевими паличками, крекерами або лавашем.

Радимо також звернути увагу на рецепт сирників з карамельним соусом.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!