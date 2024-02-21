Як приготувати вишуканий рієт з тунця: простий рецепт французької закуски
Рієт – це французька закуска, яка зазвичай готується з м'яса. Пропоную вам спробувати незвичайний, але дуже смачний варіант рибного рієту з тунцем. Ця закуска виходить соковитою, ароматною і чудово поєднується з підсмаженим хлібом.
Рибний рієт – це не лише смачна, але й корисна закуска, адже вона багата на білок, вітаміни та мікроелементи. Спробуйте приготувати цю страву, і вона, безсумнівно, стане вашим улюбленим рецептом, пише prostoway.
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Інгредієнти:
- 250-300 г маскарпоне;
- 250 г тунця у власному соці;
- 1 столова ложка лимонного соку;
- 1 столова ложка гірчиці;
- 1/2 червоної цибулини;
- пучок зеленої цибулі;
- пучок петрушки;
- сіль, чорний перець за смаком.
Приготування:
- Розімніть тунець виделкою до однорідної маси.
- Додайте маскарпоне, лимонний сік, гірчицю, сіль та перець. Ретельно перемішайте.
- Дрібно наріжте червону цибулю, зелену цибулю та петрушку. Додайте до рибної суміші та ще раз перемішайте.
- Накрийте рієт харчовою плівкою та поставте в холодильник мінімум на 1 годину, а краще на ніч.
- Перед подачею підсмажте скибочки хліба та намажте на них рієт.
Смачні поради:
- Замість тунця можна використовувати лосось, сардини або інші види риби.
- Для більш пікантного смаку додайте до рієту каперси, оливки або тертий хрін.
- Рієт можна подавати з овочевими паличками, крекерами або лавашем.
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