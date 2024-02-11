Легкий та ніжний десерт, що підкорить серце другої половинки: Як приготувати бананові сирники
Як зробити бананові сирники
Любите сирники? А як щодо сирників з бананами? Це неймовірно смачний та поживний десерт, який сподобається і дорослим, і дітям!
Смачні сирники від "Рецепти щодня" – це чудовий сніданок, перекус або десерт. Замість бананів можна додати в сирне тісто яблука, груші, родзинки або інші фрукти та ягоди. Додайте в сирне тісто 1-2 столові ложки какао-порошку, щоб отримати шоколадні сирники. Готуйте з любов'ю і насолоджуйтесь.
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Інгредієнти:
- 500 г сиру
- 100 г борошна
- 1 яйце
- 100 г цукру (можна трохи менше)
- 3 банани
- 1 ч. л. розпушувача
- Рослинна олія для смаження
Приготування:
- Сир протріть через сито або подрібніть у блендері, щоб не було грудочок.
- Додайте до сиру просіяне борошно, розпушувач, яйце, сіль і цукор.
- Очистіть банани, подрібніть їх і додайте в сирне тісто.
- Добре перемішайте масу до однорідності.
- Сформуйте сирники, обваляйте їх у борошні.
- Обсмажте на розігрітій олії по 4-5 хвилин з кожного боку до золотистої скоринки.
- Накрийте сковороду кришкою і прогрійте сирники ще 3 хвилини.
- Готові сирники викладіть на паперовий рушник, щоб видалити зайвий жир.
- Подавайте сирники з варенням, згущеним молоком, сметаною або іншими солодкими добавками.
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