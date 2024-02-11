Легкий та ніжний десерт, що підкорить серце другої половинки: Як приготувати бананові сирники

Любите сирники? А як щодо сирників з бананами? Це неймовірно смачний та поживний десерт, який сподобається і дорослим, і дітям!

Смачні сирники від "Рецепти щодня" – це чудовий сніданок, перекус або десерт. Замість бананів можна додати в сирне тісто яблука, груші, родзинки або інші фрукти та ягоди. Додайте в сирне тісто 1-2 столові ложки какао-порошку, щоб отримати шоколадні сирники. Готуйте з любов'ю і насолоджуйтесь.

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Інгредієнти:

500 г сиру

100 г борошна

1 яйце

100 г цукру (можна трохи менше)

3 банани

1 ч. л. розпушувача

Рослинна олія для смаження

Приготування:

Сир протріть через сито або подрібніть у блендері, щоб не було грудочок. Додайте до сиру просіяне борошно, розпушувач, яйце, сіль і цукор. Очистіть банани, подрібніть їх і додайте в сирне тісто. Добре перемішайте масу до однорідності. Сформуйте сирники, обваляйте їх у борошні. Обсмажте на розігрітій олії по 4-5 хвилин з кожного боку до золотистої скоринки. Накрийте сковороду кришкою і прогрійте сирники ще 3 хвилини. Готові сирники викладіть на паперовий рушник, щоб видалити зайвий жир. Подавайте сирники з варенням, згущеним молоком, сметаною або іншими солодкими добавками.

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