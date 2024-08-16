Хто винен у цій ДТП, вантажівка чи легковик: задача на знання ПДР (відео)

Два автомобілі рухалися прямо. На смузі вантажного автомобіля з'явилася перешкода, через що сталася аварія.

Хто є винуватцем у цій ДТП? Про це розповіли pdr2024tests.

У задачі видно знак 4.7 "Об'їзд перешкоди з правого боку". Водій вантажівки об'їжджав перешкоду за правилами, однак один з водіїв не поступився дорогою.

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Згідно з пунктом 10.3 ПДР, у разі перестроювання водій повинен дати дорогу транспортним засобам, що рухаються у попутному напрямку по тій смузі, на яку він планує переїхати. За одночасного перестроювання транспортних засобів, що рухаються в одному напрямку, водій, який перебуває ліворуч, мусить поступитися дорогою водієві, який перебуває праворуч.

Таким чином, вантажівка має об'їжджати перешкоду саме з правого боку. Втім, водій легковика рухався своєю смугою, тому винним є водій вантажного автомобіля.

Нагадаємо, раніше ми писали про задачу з ПДР, з якою плутаються навіть досвідчені водії.

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