Хто з водіїв мусить поступитися дорогою у такій ситуації: задача на знання ПДР (відео)

На одній зі смуг дороги, якою рухаються зелений та червоний автомобіль, проводиться ремонт. Нерухома перешкода перебуває на смузі червоного автомобіля.

Водій якого автомобіля мусить поступитися дорогою? Про це розповіли pdr2024tests.

У задачі видно, що окрім традиційної білої розмітки на дорогу також нанесена жовта, тимчасова розмітка. Тимчасова розмітка має перевагу над постійно.

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Згідно з тимчасовою розміткою, червоний автомобіль продовжує рух своєю смугою. Своєю чергою водій зеленого автомобіля змінює смугу.

Згідно з пунктом 10.3 ПДР, водій повинен дати дорогу транспортним засобам, що рухаються у попутному напрямку по тій смузі, на яку він планує переїхати. Тому саме водій зеленого автомобіля мусить пропустити червоне авто.

Нагадаємо, раніше ми писали про задачу з ПДР, з якою плутаються навіть досвідчені водії.

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