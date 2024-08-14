Хто винен у ДТП, водій авто чи мотоцикліст: задача на знання ПДР (відео)

Дорогою, яка розділена переривчастою розміткою, в одному напрямку їдуть два легкові автомобілі та мотоцикліст. Водій синього авто планує виконати перестроювання в іншу смугу, через що станеться зіткнення з мотоциклістом, який планує продовжувати рух прямо.

У ДТП винен водій легкового автомобіля, чи мотоцикліст? Про це розповіли pdr2024tests.

Згідно з пунктом 10.1 ПДР, перед початком руху, перестроюванням, або будь-якою зміною напрямку руху водій повинен переконатися, що це буде безпечним і не створить перешкод або небезпеки іншим учасникам руху.

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У такому випадку винним у ДТП буде водій синього автомобіля.

Нагадаємо, раніше ми писали про задачу з ПДР, з якою плутаються навіть досвідчені водії.

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