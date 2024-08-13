Хто має повернути першим, автомобіль чи мотоцикліст: задача на знання ПДР (відео)

На перехресті легковий автомобіль планує виконати поворот ліворуч. Своєю чергою мотоцикліст виконує розворот.

Хто має повернути першим? Про це розповіли pdr2024tests.

Легковий автомобіль рухається за напрямком стрілки, включеної до додаткової секції. Одночасно горить червоний сигнал світлофора.

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Згідно з пунктом 16.9 ПДР, під час руху в напрямку стрілки зеленого кольору на таблиці, встановленій на рівні червоного сигналу світлофора із вертикальним розташуванням сигналів, водій повинен зайняти крайню праву (ліву) смугу руху та дати дорогу транспортним засобам і пішоходам, що рухаються з інших напрямків.

За невиконання цього правила водієві загрожує штраф. Отже, водій мусить пропустити мотоцикліста.

Однак мотоцикліст, своєю чергою, не може точно знати, який сигнал включений для водія легковика. Тому водію мотоцикла спершу потрібно переконатися, що водій автомобіля має намір його пропустити.

Нагадаємо, раніше ми писали про задачу з ПДР, з якою плутаються навіть досвідчені водії.

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