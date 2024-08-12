Хто з водіїв порушує ПДР у цій ситуації: задача на знання правил дорожнього руху (відео)

На перехресті білий автомобіль повертає праворуч, а таксі їде прямо. Таксі рухається смугою для маршрутних транспортних засобів, про що свідчать відповідний дорожній знак та розмітка.

Хто з водіїв порушує ПДР? Про це розповіли pdr2024tests.

Згідно з пунктом 17.1 ПДР, на дорозі зі смугою для маршрутних транспортних засобів, забороняються рух і зупинка інших транспортних засобів, окрім таксі та велосипедів, на цій смузі. Таким чином таксист не порушує правил.

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Своєю чергою водій білого авто, який хоче повернути праворуч, вже робить це неправильно. Перед поворотом чи розворотом потрібно займати відповідне крайнє положення на дорозі.

Крайньою смугою є смуга для маршрутних транспортних засобів. Згідно з пунктом ПДР 17.2, водій, що повертає праворуч на дорозі з такою смугою, якщо вона відокремлена переривчастою лінією дорожньої розмітки, може виконувати поворот з цієї смуги.

Нагадаємо, раніше ми писали про задачу з ПДР, з якою плутаються навіть досвідчені водії.

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