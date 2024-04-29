Хто винен у ДТП, синій чи червоний автомобіль: тест на знання ПДР (відео)

На перехрестях деякі водії порушують ПДР. Зокрема, це стосується переваги руху під час повороту ліворуч одного з транспортних засобів.

Хто з водіїв винен у ДТП? Про це розповіли Тest_pdr.ua.

Синій автомобіль повертає ліворуч, червоний їде прямо. Перед початком повороту ліворуч, водій синього автомобіля зобов'язаний увімкнути відповідний покажчик, чого він не зробив.

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Згідно з ПДР, перед поворотом ліворуч і розворотом, водій зобов'язаний дати дорогу транспортним засобам, що рухаються рівнозначною дорогою у зустрічному напрямку прямо, чи праворуч. Тому у цій ДТП винним буде синій автомобіль.

Нагадаємо, раніше ми писали про задачу з ПДР, з якою плутаються навіть досвідчені водії.

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