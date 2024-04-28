Чи можна водію синього авто повернути ліворуч: тест на знання ПДР (відео)

На перехрестях деякі водії порушують ПДР, коли ігнорують дорожні знаки. Зокрема, це стосується перехресть з двома проїзними частинами.

Чи дозволено водію синього автомобіля повернути ліворуч? Про це розповіли Тest_pdr.ua.

Знак 4.4 дозволяє рух лише прямо або праворуч. Але дія знака поширюється на перехрещення проїзних частин, перед яким він встановлений.

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Це перехрестя має дві проїзні частини, тому дія знака поширюється лише на першу. Повертаючи ліворуч, водій повинен дати дорогу транспортним засобам, що рухаються в зустрічному напрямку.

Отже, правильна відповідь: дозволено, даючи дорогу автобусу.

Нагадаємо, раніше ми писали про задачу з ПДР, з якою плутаються навіть досвідчені водії.

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