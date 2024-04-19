Хто з водіїв має поступитися дорогою: тест на знання ПДР (відео)

На дорогах під час проведення ремонтних робіт можуть наносити тимчасову дорожню розмітку, або встановлювати відповідні дорожні знаки. Водіям варто пам'ятати правила дорожнього руху та надавати перевагу згідно них.

Хто має перевагу на дорозі під час ремонтних робіт? Про це розповіли Тest_pdr.ua, запропонувавши приклад подібної ситуації.

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У прикладі видно як стандартну білу розмітку, що розділяє смуги, так і жовту, тобто тимчасову. У такому випадку за аналогією з тимчасовими дорожніми знаками, варто керуватися тимчасовою розміткою.

Водій вантажного автомобіля, продовжить рух своєю смугою. Своєю чергою водій легкового авто, якщо продовжить рух прямо, буде вимушений змінити смугу.

Згідно з ПДР, у разі перестроювання, водій повинен дати дорогу транспортним засобам, що рухаються в попутному напрямку цією смугою. За одночасного перестроювання при русі в одному напрямку, водій ліворуч має дати дорогу водію праворуч. Тобто у такій ситуації дорогою мусить поступитися водій легкового автомобіля.

Нагадаємо, раніше ми писали про задачу з ПДР, з якою плутаються навіть досвідчені водії.

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