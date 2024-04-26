Хто проїде перехрестя другим: тест на знання ПДР (відео)

Водії під час перетину перехресть мають дотримуватися правил дорожнього руху. Важливо пам'ятати, що на регульованих перехрестях дорожні знаки пріоритету не діють.

Який водій повинен поступитися дорогою та проїхати другим. Про це розповіли Тest_pdr.ua, запропонувавши приклад подібної ситуації.

Перехрестя, де черговість проїзду визначається сигналами світлофора чи регулювальника, вважається регульованим. На такому перехресті знаки пріоритету не діють.

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Якщо сигнал регулювальника або зелений сигнал світлофора дозволяють одночасно рух трамвая і нерейкових транспортних засобів, трамваю надається перевага незалежно від напрямку його руху. Отже другим проїде водій легкового автомобіля.

Нагадаємо, раніше ми писали про задачу з ПДР, з якою плутаються навіть досвідчені водії.

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