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Чи мусить водій легкового авто пропустити вантажівку: тест на знання ПДР (відео)

Анастасія Крищук

Чи мусить водій легкового авто пропустити вантажівку: тест на знання ПДР (відео)
Чи мусить водій легкового авто пропустити вантажівку

Часто водії забувають про перевагу руху під час перетину перехресть. На неї, зокрема, може впливати проблисковий маячок на одному з автомобілів.

Водій якого автомобіля має перевагу на перехресті. Про це розповіли Тest_pdr.ua, запропонувавши приклад подібної ситуації.

Легковий повертає праворуч, а вантажне авто їде прямо. Перехрестя не обладнане світлофорами та не має жодних знаків. Це нерегульоване перехрестя рівнозначних доріг.

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На такому перехресті водії повинні роз'їжджатися керуючись правилом "правої руки". Поступитися має той водій, який має перешкоду з правого боку.

Таким чином перевагу має водій легкового автомобіля. Однак вантажний автомобіль рухається з увімкненим проблисковим маяком.

Однак для переваги руху маячок має бути саме синього кольору. Помаранчевий колір маячка на вантажівці вказує, що авто є великогабаритним, однак переваги у русі не дає.

Нагадаємо, раніше ми писали про задачу з ПДР, з якою плутаються навіть досвідчені водії.

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