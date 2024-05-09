Хто з водіїв порушує правила на круговому перехресті: складна задача з ПДР

Ця задача належить до теми проїзду кругового перехрестя. Визначте, який учасник дорожнього руху не дотримується правил у ситуації, представленій на малюнку?

Завдання було опубліковане youtube-каналом "За! Правилами".

Варіанти відповіді

Водій червоного автомобіля. Водій синього автомобіля. Водій жовтого автомобіля. Водії жовтого та синього автомобілів. Водії червоного та синього автомобілів. Усі водії порушують правила

Розбір задачі

На малюнку представлено кругове перехрестя, що підтверджується дорожнім знаком 4.10 "Круговий рух". Проаналізуймо поведінку кожного учасника дорожнього руху та визначимо, хто порушує правили.

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Знак 4.10 ''Круговий рух'' належить до групи наказових знаків. Джерело: ''За! Правилами'' Знак 4.10 ''Круговий рух'' належить до групи наказових знаків. Джерело: ''За! Правилами''

Водій авто жовтого кольору хоче здійснити маневр розвороту, причому планує він це зробити, не проїжджаючи кругове перехрестя.

Дорожній знак 4.10 "Круговий рух" є наказовим, і виконавши розворот відповідно до малюнку, водій не дотримається правил.

Керманич червоного авто в'їжджає на кругове перехрестя, тоді як керманич синього – залишає його. Вони обоє здійснюють маневри не з належного крайнього ряду.

Хоча пункт 10.4 Правил дорожнього руху містить подібні положення, вони не застосовуються до кругового перехрестя.

"Перед поворотом праворуч та ліворуч, у тому числі в напрямку головної дороги, або розворотом водій повинен завчасно зайняти відповідне крайнє положення на проїзній частині, призначеній для руху в цьому напрямку, крім випадків, коли здійснюється поворот у разі в’їзду на перехрестя, де організовано круговий рух, напрямок руху визначено дорожніми знаками чи дорожньою розміткою або рух можливий лише в одному напрямку, установленому конфігурацією проїзної частини, дорожніми знаками чи розміткою".

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В’їзд та виїзд з кругового перехрестя дозволено здійснювати з будь-якої смуги руху. Це підтверджується пунктом 10.5 Правил дорожнього руху:

"Виїзд з перехрестя, де організовано круговий рух, може здійснюватися з будь-якої смуги, якщо напрямок руху не визначено дорожніми знаками чи розміткою і це не створить перешкод транспортним засобам, що рухаються в попутному напрямку праворуч".

Щодо іншого аспекту, водій червоного авто не використав індикатори повороту, але це не є обов’язковим при в’їзді на кругове перехрестя.

Таким чином, порушення правил в даній ситуації допустив лише водій жовтого автомобіля.

Правильна відповідь – №3

Нагадаємо, раніше UAportal пропонував розв'язати тест з ПДР, в якому потрібно визначити, водій якого автомобіля має право проїхати перехрестя.

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