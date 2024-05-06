Кроти самі повтікають з двору: кращі народні методи, які працюють

Кроти є комахоїдним, які риють нори під землею та шукають різноманітних личинок, дощових черв’яків, мурах та цвіркунів. Їм потрібно досить багато їжі, тому вони можуть рити величезні тунелі та нори у вашому дворі.

Якщо ви не хочете виловлювати та вбивати цих доволі милих створінь, можна обійтися без агресивних засобів. Тим більше вбивати кротів не рекомендується, оскільки вони можуть бути корисними для навколишнього середовища.

Експерти зауважують, що кротів на присадибній ділянці легко виявити, оскільки вони залишають по собі поверхневі тунелі, над якими рослини починають гинути, чи в'янути.

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Щоб кроти не полюбляли псувати ваші насадження, варто позбуватися від істот, що слугують їжею для кротів. Одним зі способів є використання садових нематод (аскариди). Це крихітні нешкідливі паразити, які можуть боротися з різноманітними шкідниками, якими люблять харчуватися кроти. На дощових черв'яків нематоди не діють, тож "корисних шкідників" вони не чіпатимуть.

Щоб заохотити крота покинути ваш двір, висадіть чорнобривці, або нарциси. Ці квіти, зокрема чорнобривці, виробляють гострий аромат, який відлякує кротів. Кріт, що випливає з пагорба поруч із пасткою

Простий, неінвазивний метод відлякування кротів — використання відлякувача. Ці невеликі пристрої випромінюють низькочастотну вібрацію через ґрунт, а кроти цього не переносять.

Фахівці зауважують, що у городників поширеним засобом проти кротів є рицинова олія (касторова олія). Однак вона може вбити крота, бо негативно впливає на травну систему цих тварин.

Також не варто використовувати нафталін. Ця речовина повільно руйнується і вивільняє пестициди у формі газу. Через токсичну природу нафталіну ці гази можуть завдати шкоди рослинам, які ви намагаєтеся захистити від кротів.

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