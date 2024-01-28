Коти тиняються вулицею цілими днями: куди вони зникають

Власники котів знають, що їхні улюбленці воліють більше проводити часу на вулиці. Але що відбувається, коли вони зникають на весь день або навіть на кілька днів?

Експерти з AskMyCats зауважують, що котами керують інстинкти. Цікавість, полювання чи територіальні схильності є найпоширенішими причинами, через які кіт може зникнути на кілька діб. Потім їм потрібен час, щоб знайти дорогу додому.

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Чому коти зникають на кілька днів?

Кішки зникають і пропадають безвісти на кілька днів, тому що вони цікавляться усім, що привертає їх увагу.

Однак через ці особливості коти можуть зіткнутися з багатьма труднощами, наприклад, зникнути або розлучитися зі своїми господарями на тривалий час, або навіть назавжди.

Фахівці зауважують, що котам корисно проводити час на вулиці, однак територію потрібно убезпечити. Головне завдання власників – зробити неможливим зникнення тварини.

"Якщо кішки стануть занадто зайняті, вони можуть опинитися в незнайомому місці й не зможуть знайти дорогу додому… Кішки люблять полювати, оскільки це природно, однак це небезпечно. Вони можуть впасти зі зламаної гілки дерева під час погоні за мишею, або провалитися в глибоку яму. Якщо це станеться, ваша кішка може потрапити у в’язницю або отримати серйозні поранення, що унеможливить її повернення додому", – додали експерти.

Зазначається, що кішки — ненажерливі мисливці, і різні обставини можуть призвести до того, що вони кілька днів тинятимуться невідомо де.

Де шукати кота, який "загуляв"

Кіт буде шукати притулку від дощу, снігу, сильного вітру або низьких температур у гаражах і сараях, а також під автомобілями чи навіть всередині них.

Запитайте у сусідів, чи не бачили вони вашу кішку. Цілком можливо, що вона опинилася у їхньому у гаражі, машині чи сараї.

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Узимку коти можуть грітися від автомобільних моторів. Перш ніж завести авто, постукайте по бамперу та спонукайте сусідів зробити те саме. Можливо, ваш кіт спить у капоті або на одному з коліс.

Деякі коти також люблять лазити по деревах, і вони можуть переслідувати білку або птаха до дуже високої гілки дерева, перш ніж зрозуміти, що вони занадто високо, щоб злізти.

Варто вийти на вулицю та перевірити, чи не застрягла ваша кішка на дереві, якщо ви живете в лісистій місцевості.

Як довго коти блукають та коли бити тривогу

Кішки блукають максимум від 24 до 72 годин. У рідкісних ситуаціях коти також можуть повертатися додому після того, як їх загубили протягом тижнів або років. Зниклі коти можуть виживати в дикій природі тривалий час, просто полюючи та шукаючи їжу.

Не варто панікувати, поки ваша кішка не пропала більше ніж на 24 години.

Якщо кіт повернеться додому, перевірте, чи не має він фізичних ушкоджень, перевірте його тіло на наявність паразитів.

Як не дати коту втекти?

Щоб ваша кішка не втекла, переконайтеся, що для неї немає простого шляху виходу з вашого будинку. Переконайтеся, що всі вікна та двері належним чином зачинені. Крім того, ретельно перевіряйте свого кота, коли входите та виходите з дому, щоб переконатися, що він не вибігає.

Раніше ми повідомляли, як часто потрібно годувати кішку.

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