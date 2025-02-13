Котячі хамелеони: від чого залежить забарвлення сіамських котів та як на цей процес випливає температура навколо

який виконує захисну функцію від ультрафіолету. Проте згодом він також став засобом маскування в дикій природі.

Відповідальний за синтез меланіну ген передає організму інформацію про розташування і кількість пігменту. Проте іноді в генетичному коді відбуваються мутації, що змінюють звичний колір шерсті. Саме завдяки такій мутації з'явилося забарвлення color point, яке людина закріпила в процесі селекції, створивши окремі породи котів. Про це пише Фокус.

Як температура впливає на колір шерсті

Особливість окрасу color point пов'язана з мутацією гена часткового альбінізму, що впливає на фермент тирозиназу, який необхідний для вироблення меланіну. У повних альбіносів цей фермент не синтезується взагалі, а у випадку часткового альбінізму він набуває чутливості до температури.

При високій температурі тирозиназа не працює, а при низькій – виконує свою функцію, дозволяючи виробляти пігмент. Через це шерсть на теплих ділянках тіла залишається світлою, а в холодніших зонах, таких як мордочка, лапи, хвіст і вуха, стає темною.

Цей ефект можна помітити у новонароджених сіамських кошенят: вони народжуються світлими, оскільки температура в утробі матері залишається стабільно високою. Поступово, у перший рік життя, в холодніших частинах тіла починає вироблятися пігмент, і кошенята набувають свого характерного забарвлення.

Читайте також: Стрес у собаки: кінолог розповів, як допомогти вашому улюбленцю заспокоїтись

Чому у сіамів блакитні очі

Ще одна особливість сіамських котів – їхні яскраво-блакитні очі. Це також пов’язано з генетичною мутацією тирозинази, яка блокує вироблення меланіну в райдужці. Через це світло розсіюється у волокнах райдужної оболонки, створюючи характерний блакитний відтінок.

Раніше ми розповідали про топ порід собак, які не ладнають з дітьми.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!