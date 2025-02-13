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Котячі хамелеони: від чого залежить забарвлення сіамських котів та як на цей процес випливає температура навколо

Ціхоцька Марія

Котячі хамелеони: від чого залежить забарвлення сіамських котів та як на цей процес випливає температура навколо
Шерсть сіамів може змінювати відтінок

який виконує захисну функцію від ультрафіолету. Проте згодом він також став засобом маскування в дикій природі.

Відповідальний за синтез меланіну ген передає організму інформацію про розташування і кількість пігменту. Проте іноді в генетичному коді відбуваються мутації, що змінюють звичний колір шерсті. Саме завдяки такій мутації з'явилося забарвлення color point, яке людина закріпила в процесі селекції, створивши окремі породи котів. Про це пише Фокус.

Як температура впливає на колір шерсті

Особливість окрасу color point пов'язана з мутацією гена часткового альбінізму, що впливає на фермент тирозиназу, який необхідний для вироблення меланіну. У повних альбіносів цей фермент не синтезується взагалі, а у випадку часткового альбінізму він набуває чутливості до температури.

При високій температурі тирозиназа не працює, а при низькій – виконує свою функцію, дозволяючи виробляти пігмент. Через це шерсть на теплих ділянках тіла залишається світлою, а в холодніших зонах, таких як мордочка, лапи, хвіст і вуха, стає темною.

Цей ефект можна помітити у новонароджених сіамських кошенят: вони народжуються світлими, оскільки температура в утробі матері залишається стабільно високою. Поступово, у перший рік життя, в холодніших частинах тіла починає вироблятися пігмент, і кошенята набувають свого характерного забарвлення.

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Чому у сіамів блакитні очі

Ще одна особливість сіамських котів – їхні яскраво-блакитні очі. Це також пов’язано з генетичною мутацією тирозинази, яка блокує вироблення меланіну в райдужці. Через це світло розсіюється у волокнах райдужної оболонки, створюючи характерний блакитний відтінок.

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