Королівський шеф-кухар розповів, чим ласували британські монархи на Різдво

У день Різдва королівська сім’я Великої Британії вдавалася до справжньої гастрономічної подорожі. Колишній королівський шеф-кухар Даррен Макгрейді, який працював на королівську сім’ю з 1982 по 1998 рік, дуже детально розповів про феєрію великого дня.

За його словами, королівські кухарі готують два типи сніданку – для жінок і для чоловіків, і вони досить різні. Про це повідомляє Express.co.uk.

Жінки віддають перевагу легкому сніданку з нарізаних фруктів, половини грейпфрута, тостів і кави. Водночас чоловіки насолоджуються яйцями, беконом, грибами, копченим перцем.

Читайте також: Кутя на Різдво 2023: найкращі рецепти головної страви до Святвечора

Після того, як члени королівської сім’ї пішли до церкви, вони повертаються додому, де їм подають різдвяний обід, який включає салат із креветками або омарами, смажену індичку та традиційні гарніри, такі як пастернак, морква, брюссельська капуста.

Пізніше вдень і після того, як вони подивилися промову монарха о 15:00, їм подають післяобідній чай і фруктовий пиріг. Попередні прийоми їжі служать лише розминкою для головної події, королівської різдвяної вечері у формі шведського столу, що включає близько 20 страв.

Перед різдвяним столом із 15-20 різними стравами старший шеф-кухар заходить до їдальні та нарізає реберця, або індичку, чи шинку, і коли він закінчує, Її Величність представляє шеф-кухаря. зі склянкою віскі, і вони тостують. Це єдиний раз, коли шеф-кухар заходить до їдальні та випиває келих віскі з королівською родиною.

Пропонуємо дізнатися про обов'язкові 12 страв на Святвечір.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!