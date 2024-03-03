Корейський спосіб швидко розморозити рибу і м’ясо: треба вода, цукор та сіль

Коли основний інгредієнт для приготування обіду чи вечері заморожений, можна втратити купу часу, очікуючи розморожування при кімнатній температурі.

Однак є один спосіб, який використовують корейці під час розморожування риби та м'яса. Вам не потрібна гаряча вода чи мікрохвильовка, пише goodhousekeeping.

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Для швидкого розморожування того, що щойно вийняли з морозилки, ви потребуєте досить глибоку місткість, воду та певну кількість цукру або солі.

Швидке розморожування м'яса

Нагрійте півтора літра води до температури близько 40 градусів. Якщо немає кухонного термометра, просто переконайтеся, що вода нагріта трохи більше, ніж температура вашого тіла. Влийте теплу воду у глибоку миску та додайте три столові ложки цукру та розмішайте. Помістіть шматок м'яса в цю солодку воду та залиште на 10 хвилин для повного розморожування. Цукор допомагає прискорити процес розморожування.

Швидке розморожування риби

Нагрійте півтора літра води та додайте три столові ложки кухонної або морської солі, ретельно розмішуючи, доки сіль не розчиниться повністю. Покладіть тушку риби в теплу солону воду та залиште її на десять хвилин для повного відтавання. Сіль допоможе не лише прискорити процес розморожування, а й збере належний смак риби.

Важливо враховувати, що час розморожування може змінюватися залежно від розміру шматка м'яса або тушки риби.

Нагадаємо, ми вже писали, як розморозити м‘ясо за 5 хвилин.

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