Як розморозити м'ясо за 5 хвилин: прості лайфхаки

Найефективнішим способом розморожування м'яса вважається використання холодильника чи холодної води, але є методи, які дозволяють зробити це швидше, особливо, коли часу небагато.

В інструкції наведено кілька швидких методів розморожування м'яса. Цими способами поділились у виданні УНІАН. Хоча ці методи є ефективними, важливо враховувати, що недостатньо розморожене м'ясо може мати нерівномірну консистенцію через швидке розморожування окраїн тушки.

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Розморожування в мікрохвильовці: Щоб швидко розморозити м'ясо в мікрохвильовці, викладіть його в глибоку ємність, придатну для мікрохвильової печі, і включіть режим розморожування. Якщо такого режиму немає, виберіть щадний режим готування і встановіть таймер на 10 хвилин. Після цього ви отримаєте м'який шматочок свинини, яловичини або курки.

Розморожування за допомогою оцту: Якщо не хочете використовувати мікрохвильовку, використовуйте столовий оцет. Вийміть м'ясо з упаковки, викладіть в миску, обильно полийте оцтом і залиште на 10-20 хвилин. Після такого процесу необхідно ретельно вимити тушку для видалення запаху і присмаку оцту.

Розморожування за допомогою солі: Інший метод - використовувати кухонну сіль. Розчиніть одну столову ложку солі в мисці з холодною водою, занурте сире м'ясо на 5 хвилин, а потім вийміть його і розпочніть готування. Цей метод дозволяє розморожувати м'ясо дуже швидко.

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