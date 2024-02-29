Як швидко розморозити м‘ясо: вражаючий лайфхак

Часто трапляється ситуація, коли потрібно терміново розморозити м'ясо. Якщо використовувати для цього воду, шматок стає надто водянистим. Мікрохвильова піч теж не завжди підходить, адже якість м'яса погіршується.

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Тому пропонуємо вам ефективний спосіб розморозити м'ясо за 10 хвилин без втрати його властивостей. Про це пише Радіотрек.

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Як швидко розморозити м‘ясо:

У теплій воді розчинити столову ложку цукру (температура трохи вища за кімнатну, щоб м'ясо не обварилося). Вийняти м'ясо з упаковки та опустити у цей розчин на 10 хвилин. Шматок стане м'якшим і його можна буде легко розрізати чи відбити.

Цукор чудово розчиняє кристали льоду, покращує смакові якості м'яса та прискорює процес приготування страви.

Хоч сіль і розморожує швидше, проте її важко потім вивести з м'яса. Тому краще користуватися цукром або заздалегідь діставати м'ясо з морозилки.

Нагадаємо, ми вже писали, як розморозити м‘ясо за 5 хвилин.

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