Кого на цьому перехресті має пропустити водій сірого авто: задача на знання ПДР (відео)

Велосипедист проїжджає прямо, пішохідка також йде прямо, але у зворотному напрямку. Водій сірого авто повертає праворуч.

Кого має пропустити водій сірого автомобіля на цьому перехресті? Про це розповіли pdr2024tests.

Перехрестя нерегульоване, але на ньому встановлено знак 2.3 "Головна дорога" та табличка 7.8 "Напрямок головної дороги".

Водій сірого авто перебуває на головній дорозі, однак у цій ситуації це не має значення.

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Згідно з пунктом 16.2 ПДР, на регульованих і нерегульованих перехрестях водій, повертаючи праворуч або ліворуч, повинен дати дорогу пішоходам, які переходять проїзну частину, на яку він повертає. Також він повинен дати дорогу велосипедистам, які рухаються прямо в попутному напрямку.

Нагадаємо, раніше ми писали про задачу з ПДР, з якою плутаються навіть досвідчені водії.

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