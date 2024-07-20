За якою траєкторією дозволено повернути водію білого авто: задача на знання ПДР (відео)

Водій білого автомобіля має намір повернути праворуч на Т-подібному перехресті. У нього є дві доступні траєкторії.

По якій траєкторії дозволено поворот водію білого автомобіля? Про це розповіли pdr2024tests.

У задачі наведено три знаки: 2.1 "Дати дорогу", 4.2 "Рух праворуч" та 5.11 "Смуга для руху маршрутних транспортних засобів". Отже, водій має намір повернути на дорогу зі смугою для маршрутних транспортних засобів.

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Згідно з пунктом 10.5 ПДР, поворот необхідно виконувати так, щоб під час виїзду з перехрестя транспортний засіб не опинився на смузі зустрічного руху, а у разі повороту праворуч слід рухатися ближче до правого краю проїзної частини.

Отже, попри те, що права смуга призначена для руху маршрутних транспортних засобів, водій білого авто мусить повертати праворуч по першій траєкторії.

Нагадаємо, раніше ми писали про задачу з ПДР, з якою плутаються навіть досвідчені водії.

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