Хто з водіїв має поступитися дорогою у такій ситуації: задача на знання ПДР (відео)

На ділянці дороги, яка має дві смуги для руху в одному напрямку, водій синього автомобіля має намір перестроїтися з лівої смуги у праву. Водій жовтої машини навпаки, хоче перестроїтися з правої смуги у ліву.

Водій якого автомобіля зобов'язаний поступитися дорогою у такій ситуації? Про це розповіли pdr2024tests.

Водій жовтого авто має намір потім виконати розворот у місці, відміченому знаком 5.29 "Місце для розвороту". Траєкторії руху автомобілів перетинаються, і один з них мусить поступитися дорогою.

Згідно з пунктом ПДР 10.3, у разі перестроювання водій повинен дати дорогу транспортним засобам, що рухаються в попутному напрямку на тій смузі, на яку він має намір перестроїтися.

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За одночасного перестроювання, водій, який розташований ліворуч, мусить дати дорогу водію, який розташований праворуч. Тому у цій ситуації дорогу має дати водій синього автомобіля.

Нагадаємо, раніше ми писали про задачу з ПДР, з якою плутаються навіть досвідчені водії.

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