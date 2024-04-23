Кого має пропустити водій синього авто: тест на знання ПДР (відео)

На дорогах під час проведення ремонтних робіт можуть виникати складні ситуації з перевагою руху. Водіям варто пам'ятати правила дорожнього руху та звертати увагу на знаки.

Хто має перевагу на дорозі під час ремонтних робіт? Про це розповіли Тest_pdr.ua, запропонувавши приклад подібної ситуації.

Перед водієм синього автомобіля на дорозі розташована перешкода. Щоб об'їхати її, йому необхідно виїхати на зустрічну смугу. Через це його шлях перетинається з двома іншими автомобілями.

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Справа від синього автомобіля на узбіччі є знак "Прилягання другорядної дороги". Він попереджає, що зліва від водія – другорядна дорога, а оскільки вантажівка виїжджає з другорядної дороги, її водій має пропустити обох інших водіїв.

На щиті біля перешкод розташовані три знаки – "Об'їзд перешкод зліва", "Перевага перед зустрічним рухом" та "Дорожні роботи". Згідно з другим знаком, водій синього автомобіля має перевагу над жовтим мікроавтобусом, тому він проїде першим.

Нагадаємо, раніше ми писали про задачу з ПДР, з якою плутаються навіть досвідчені водії.

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