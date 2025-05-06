Коли стерилізувати кота, щоб не нашкодити здоровʼю тварини: відповідь ветеринара

Питання стерилізації домашньої кішки рано чи пізно постає майже перед кожним власником. У цей момент господарі починають замислюватися: чи варто проводити процедуру, в якому віці це найкраще зробити, як правильно підготуватися до операції та забезпечити тварині комфортне відновлення.

Ветеринар Дмитро Фурсов у програмі "Сніданок з 1+1" пояснив, що перше, що слід вирішити – чи плануєте ви розведення. Якщо ні, то стерилізація буде оптимальним рішенням. Найкращий вік для неї — з восьми до десяти місяців. Робити це раніше можна лише з обережністю, адже надто раннє втручання може загальмувати фізичний розвиток тварини. З іншого боку, затягувати теж не варто — перша тічка зазвичай починається саме в цей період, і переживає її кішка дуже важко, перебуваючи в стані сильного стресу.

Після операції кішка перебуватиме під впливом анестезії ще протягом кількох годин, і в цей час особливо важливо бути поруч. Домашній улюбленець почуватиметься дезорієнтованим, в’ялим, може відчувати нудоту. Варто забезпечити їй спокійне, безпечне місце, підстелити одноразову пелюшку та стежити, аби вона не намагалася стрибати або дертися вгору — це може пошкодити шви.

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У післяопераційний період відбуваються зміни у гормональному фоні, і, якщо не змінити раціон, можуть виникнути проблеми — як-от зайва вага чи сечокам’яна хвороба. Тому ветеринари радять переходити на спеціалізований корм для стерилізованих тварин.

Також надзвичайно важливо стежити за чистотою післяопераційного шва. Його потрібно обробляти двічі на день і захищати за допомогою спеціального бандажа або коміра, щоб кішка не розлизала місце розрізу. Якщо є сумніви у власних силах, краще звернутися до ветеринара, аби уникнути ускладнень, таких як запалення чи загноєння шва.

Загалом повне відновлення після стерилізації триває близько 8–10 днів — саме на цей період зазвичай припадає зняття швів. А повернення до звичайного стану після наркозу займає від 12 годин до двох діб — усе залежить від індивідуальних особливостей тварини.

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